Emergenza sepolture nei cimiteri di Reggio, la soluzione tampone funziona

Si attenuta l’emergenza sepoltura dei cimiteri cittadini. Dopo il blocco e l’accumulo di salme tra la fine dell’anno e il mese di gennaio da poco trascorso, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Lo ha dichiarato l’assessore comunale ai lavori pubblici, Rocco Albanese, che ha anche la delega alla gestione dei cimiteri. «Abbiamo invertito la marcia, anzi, siamo riusciti ad azzerare le attese per le sepolture». Tutto questo è stato possibile grazie al “prestito” di 3 unità della società Castore. I necrofori hanno aiutato e implementato le attività di tumulazione delle salme ma presteranno servizio nell’interesse dell’amministrazione per tre mesi. È stata in sostanza tamponata un’emergenza che invece dovrebbe essere risolta in via definitiva ma a causa della ormai nota carenza di personale di Palazzo San Giorgio è difficile da risolvere in breve termine.

