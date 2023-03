Palmi, ProSalus chiede l’accesso agli atti del Nuovo Ospedale della Piana

La ProSalus torna alle origini e si riunisce nel luogo in cui, nell’aprile del 2016, si incontravano le 12 persone che da lì a poco avrebbero dato vita all’associazione che è in prima linea per la difesa del diritto alla salute e che segue l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale della Piana in Palmi.

«All’epoca oggetto delle nostre attenzioni era l’ex ospedale “Francesco Pentimalli” declassato a Capt, con un occhio molto attento a quello che era già 7 anni fa l’iter della vergogna, all’epoca completamento affossato» ricorda all’assemblea la presidente Stefania Marino. «È inutile star qui a ripetere che strada ne abbiamo fatta moltissima da allora, anche grazie al successivo ingresso di soci di notevole spessore, e mi riferisco in particolare al nostro presidente onorario Ernesto Mancini, al quale rivolgo tutta la mia gratitudine».

Nel corso dei lavori sono state messe sul tavolo diverse proposte, alcune immediatamente eseguibili, altre per l’immediato futuro. «Si è deciso all’unanimità di riprendere la organizzazione del convegno proposto a dicembre dal socio Pino Randazzo. Convegno chiaramente sulla sanità della Piana, con un particolare focus sul Nop, invitando gli attori principali della Regione Calabria che in contraddittorio si confronteranno con tecnici esterni; sarà pronta a giorni una istanza di accesso agli atti predisposta dal presidente onorario, molto dettagliata, indirizzata alla Regione Calabria, sullo stato dell’arte degli adempimenti in essere. Il nostro intendimento è ottenere dalla Regione una scaletta precisa di tutto ciò che sarà fatto (tralicci, piano di caratterizzazione ecc), indicando tempi certi, il tutto assieme a tante altre richieste».

