Gazebo, c’è la stretta del Comune di Reggio: scattano i controlli e le sanzioni

Stretta decisa del Comune sui gazebo. Ieri mattina dopo le disposizioni del settore Attività produttive di Palazzo San Giorgio sono partite le attività di controllo sulle strutture smontabili presenti sul Corso Garibaldi e nell’area del centro storico. Le direttive sono chiare: il Comune vuole regolamentare il settore per ridare il decoro in città dopo gli anni di crescita esponenziale di queste strutture nei luoghi nevralgici della città dopo le misure di semplificazione amministrativa legate all’emergenza Covid-19.

Questa attività di riordino era stata illustrata dall’amministrazione comunale alle associazioni di categoria e aveva però provato subito dopo una serie di divisioni e polemiche soprattutto sulle tempistiche di azionamento delle procedure di regolarizzazione amministrativa, tecnica ma soprattutto contabile. La questione centrale è quella della morosità di alcune strutture ma anche in alcuni casi la difformità delle strutture rispetto alle autorizzazioni.

La Polizia Municipale ha controllato molti gazebo presenti illustrando quali sono le direttive dell’amministrazione. Ha dato indicazioni per lo smontaggio delle stesse e ha anche notificato alcune sanzioni per chi non è in regola.

