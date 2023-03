SP 15 Scilla-Melia interrotta: vertice in Prefettura a Reggio

Nei giorni scorsi il Prefetto Massimo Mariani ha convocato un incontro al Palazzo del Governo per discutere dell’intervento di ripristino della SP 15, interrotta in prossimità del km 6+000 a causa di una frana dal dicembre 2021. Presenti il consigliere metropolitano delegato alla protezione civile Salvatore Fuda, il referente della Regione Calabria-Settore vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico Antonio Morabito, il responsabile del Settore Viabilità della Città Metropolitana Lorenzo Benestare e il commissario straordinario Antonia Maria Grazia Surace.

Nel corso dell’incontro il commissario straordinario Surace ha parlato della situazione di difficoltà che vive la comunità di Melia costretta a servirsi di un percorso alternativo più lungo per gli spostamenti. Inoltre l’interruzione della viabilità non permette ai mezzi di soccorso, in caso di emergenza, di raggiungere la frazione in tempi brevi.

Il progetto per il rifacimento dell’arteria, finanziato dalla Città Metropolitana con 600 mila euro, ha ottenuto il parere favorevole da parte della Soprintendenza ed è in attesa dell’autorizzazione dell’ex Genio Civile, per il rilascio della quale sono state richieste alcune integrazioni.

