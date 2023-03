Sciolte le riserve sul mercato ittico di Reggio: conto alla rovescia per il bando

Si vede la luce in fondo al tunnel. La soluzione pare sia ormai vicina, l'incontro con i dirigenti dell'Autorità portuale ha sciolto anche gli ultimi dubbi rispetto alle scelte da adottare per il bando con cui il Comune intende affidare la gestione del Mercato ittico per i prossimi nove anni.

Bando che incrocia per l'articolazione del capitolato anche il codice della navigazione. Sono state definite le competenze e i ruoli per le procedure. Quindi è ragionevole pensare che passate in rassegna tutte le possibili criticità la prossima settimana si potrebbe procedere alla pubblicazione del bando. I primi di dicembre, il settore Sviluppo economico aveva pubblicato la determina che di fatto definiva i passaggi essenziali con l’approvazione degli elaborati “norme di gara” e “capitolato di gestione”. Poi la paralisi. Il tutto mentre il Comune continua a pagare (a vuoto) un canone all’autorità di sistema portuale.

Un operazione su cui molto si è spesa l'assessore alle Attività produttive, Angela Martino che ha incalzato il settore per arrivare in tempi snelli alla nuova procedura. Un nuovo bando che segue a distanza di un anno e mezzo il primo tentativo non andato a buon fine. L’Ente ci riprova anche alla luce dei progetti di riqualificazione che abbracciano il porto, di cui si vuole finalmente valorizzare l'approccio turistico, e tutta l’area. Questa volta si fa attenzione anche ai dettagli per riaprire una struttura che potrebbe segnare la svolta per il rilancio non solo della filiera del pesce che registra continui sequestri per attività irregolari.

