Gioia Tauro, il ritorno a casa del boss Piromalli: «A qualcuno lo devo appendere»

«Ognuno fa quello che vuole, ognuno si sente un cazzo e mezzo, al più “muccusu” non gli puoi dire niente perché... perché non c’è niente da dirgli che cosa stai facendo, hai capito?». Con il boss in carcere, anche tra i Piromalli si rischia l’anarchia: lo dicono chiaramente, intercettati, capi e picciotti coinvolti nell’operazione “Hybris” sfociata nei giorni scorsi in 49 misure cautelari. Un intero capitolo dell’ordinanza è dedicato proprio all’attesa per il ritorno del boss. E un altro ai giorni immediatamente successivi.

Protagonista delle ricostruzioni dei carabinieri, che hanno lavorato sotto il coordinamento della Dda di Reggio, è Giuseppe Piromalli, di professione boss: “Facciazza”, quando si rivede a piede libero l’11 maggio 2021, ha finito di scontare 22 anni molti dei quali al 41-bis. E, seppure non coinvolto negli arresti di “Hybris”, è considerato ancora «la figura più autorevole e carismatica della cosca Piromalli», come annotano gli inquirenti. Inevitabilmente il tema della scarcerazione diventa centrale nelle conversazioni captate.

A Giuseppe Piromalli sarebbe stata demandata la ricomposizione dell’unità e la direzione della cosca, a fronte di un lungo periodo di confusione al vertice e di vero e proprio vuoto di potere. «Io penso che se... massimo a marzo siamo... non più di marzo, massimo a marzo già lui deve essere qua»: la previsione di Aurelio Messineo è quasi esatta. E chissà se si discosta dalla piena realtà l’altro aspetto della conversazione captata poco prima della scarcerazione: Piromalli viene descritto come un boss astuto e dotato di indiscusse capacità criminali, che riusciva a prevedere anticipatamente, con grande senso di lungimiranza, le iniziative mafiose o le richieste dei suoi interlocutori. «No, ma a livello psicologico lui... per leggerti nel cervello... Perché pure già basta appena ha l’apparenza che ti apre, che lui li inquadra lui già sa quello che vuoi, sa perché sei andato, sa dove... Ha già i raggi x fatti, anche se non ti ha mai visto, pure se non ti ha mai visto».

