Incendio doloso in un cantiere edile a Roccella Jonica

Un incendio di natura dolosa è stato appiccato in un cantiere edile a Roccella Jonica, nella Locride. Le fiamme hanno distrutto un bagno chimico e un box adibito a ufficio di una impresa di Forlì, consorziata con due ditte esecutrici di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) e Rombiolo (Vibo Valentia), impegnate nei lavori di ristrutturazione di una chiesa. Il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, esprime «ferma condanna. Non possiamo tollerare che i nostri continui sforzi nel promuovere la cultura della legalità siano vanificati da episodi così ignobili, mirati a intimidire chi lavora con onestà e sacrifici, nella speranza che gli inquirenti facciano piena luce per consegnare alla giustizia gli autori del vile gesto». Il rappresentante delle imprese danneggiate, Aldo Cannatà, ha assicurato che «il lavoro nella chiesa di San Giuseppe proseguirà fino al compimento delle opere».

