Reggio, ecco il cantiere di piazza De Nava: i lavori visti dall'alto

I lavori in corso per la realizzazione della nuova piazza De Nava a Reggio Calabria hanno spaccato l’opinione pubblica reggina tra favorevoli (pochi) e contrari (molti). La curiosità, tuttavia, era tanta dal momento che il cantiere era stato “oscurato” con un recinto di legno che impedisce ai cittadini di vedere come si opera all’interno del contestato cantiere.

La curiosità dei reggini è stata soddisfatta dalla fotografia panoramica scattata dal nostro Attilio Morabito, il quale dall’alto del Museo ha immortalato il cantiere che sta trasformando la storica piazza nel cuore della città. Sarà più bella di quella che conoscevamo? Lo scopriremo solo all’ultimazione dei lavori, per il momento possiamo solo constatare che i lavori stanno procedendo in maniera spedita per creare un nuovo accesso al Museo archeologico.

