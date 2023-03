Reggio Calabria: «I progetti non valutati dal Cis? La Regione li finanzi con i Por»

I finanziamenti del Cis sono ormai un’opportunità perduta. Ma i progetti che invece riqualificano all’insegna della bellezza diversi siti di pregio del territorio metropolitano, sono ancora validi. E allora perché non recuperarli e realizzarli attraverso un altro canale di finanziamento. Se la politica è l’arte del possibile, allora per la Regione si presenta la possibilità di “risarcire” il territorio metropolitano per quel pasticcio che ha visto rimanere fuori tutte le idee e le progettualità reggine. La proposta al presidente Roberto Occhiuto e per conoscenza alla vicepresidente, Giusi Princi arriva direttamente dal sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace prende carta e penna e formalizza l’idea di inserire «i progetti Cis tutti o in parte nella propria imminente programmazione Por».

Come dire ci sarebbe ancora la possibilità di riparare all’incidente non solo diplomatico. Perché l’accesso agli atti presentato dall’Ente di piazza Italia ha fatto emergere «che i progetti reggini non sono mai stati valutati. Infatti in relazione al programma Cis Calabria “Svelare Bellezza”, la nota di risposta della Agenzia della Coesione Territoriale all’accesso agli atti formulato da palazzo Alvaro, ha comunicato che la Regione ha provveduto a inviare solo alcune delle schede progetto redatte dalla Città Metropolitana.

