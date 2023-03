Reggio, polacco ucciso soffocato. Individuati gli autori?

Più che una svolta decisiva nelle indagini sull’omicidio di Przemyslaw Krzysztof Grudniewski, il 47enne di origini polacche ucciso soffocato nella sua abitazione di via Italia (nella notte tra il 6 e il 7 marzo), che gestiva un autolavaggio nello stesso quartiere Santa Caterina dove viveva da anni. Sarebbero stati tre gli autori del delitto. Dalle prime, solide, indiscrezioni tutti e tre di origini straniere, due dei quali già arrestati dalla Polizia di Stato e condotti in carcere; mentre il terzo indagato sarebbe al momento irreperibile non escludendo la possibilità che abbia lasciato la nostra città, e forse anche l'Italia rifugiandosi all'estero.

Sugli sviluppi investigativi nessuna conferma ufficiale degli inquirenti.

Dalle poche notizie che trapelano dagli apparati investigativi sarebbe confermata l'esclusione, subito ipotizzata, di un coinvolgimento della criminalità organizzata. Sugli sviluppi investigativi nessuna conferma ufficiale degli inquirenti.

