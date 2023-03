Reggio, l'appello: «Una fermata del treno regionale a Pellaro per garantire il diritto alla mobilità»

Servizi inadeguati che lasciano diverse fasce orarie sfornite di corse. La denuncia arriva dal segretario regionale della Fast Pensionati, Cosimo Babuscia che da voce ai disagi di una comunità.

«Un folto gruppo di cittadini pensionati residenti nel territorio di Pellaro, periferia sud della città si sono rivolti al sindacato per rivendicare il diritto alla mobilità. Segnalano infatti che i collegamenti ferroviari fra la città di Reggio e il popoloso quartiere di Pellaro registrano un vuoto nell'ampia fascia oraria compresa tra le 9.40 e le 12.40. Tre ore che per la categoria dei pensionati acquista particolare sensibilità viste le difficoltà di collegamento con altri mezzi pubblici, che costringono così all'utilizzo dell'auto personale».

Il segretario Cosimo Babuscia che conosce ampiamente «le difficoltà che si riscontrano nel nostro territorio per garantire il diritto alla mobilità, ha assicurato l'impegno dell'organizzazione sindacale affinché sia almeno garantita la fermata a Pellaro del Treno regionale 5530 con partenza dalla stazione di Reggio Centrale alle 11.08 al fine di dimezzare la lunga attesa».

