Rischio terremoti e tsunami a Reggio: "Qui c’è ancora tanto da fare"

Promuovere la storia sismica del nostro territorio e accendere la scintilla della prevenzione con preziosi accorgimenti da fornire alla collettività. In questa raccomandazione finale del professore e geologo Giuseppe Mandaglio c’è il senso del​ convegno “La prevenzione sismica nel nostro territorio” promosso dai Rotary club “Reggio Calabria” e “Reggio Calabria Sud – Parallelo 38” e moderato dal presidente dell'Ordine degli ingegneri​ della provincia reggina Francesco Foti: al tavolo dei lavori, oltre lo stesso Mandaglio, i professori ed ingegneri Felice Arena ed Eugenio Chioccarelli.

Un pomeriggio di studio, quello tenutosi all’E’ hotel, alla presenza tra gli altri del rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. La necessità di ricostruire il passato si lega a una domanda​ che può irrompere nella nostra quotidianità: siamo davvero in grado di affrontare eventuali e nuove calamità? «È un doppi​o messaggio​ quello che vogliamo lanciare, culturale e scientifico, con il supporto di dati e ricerche, anche di recente acquisizione, lavorare nella prevenzione, anticipando gli eventi. Con relatori di assoluto livello, cercheremo di capire il perché di certi eventi e quanto, tristissimo ricordo, possano essere anche uno sguardo preoccupante sul futuro»: aprono così il confronto i presidenti Simonetta Neri e Pino Petralia.

La percezione del rischio è bassissima e manca la memoria storica: è questo l’incipit del presidente Foti che identifica tre fattori​ di pericolosità sismica. «Uno è probabilistico, rispetto al quale c’è poco da fare, mentre si può intervenire sulla vulnerabilità sismica, cioè sul patrimonio costruito, e sulla esposizione sismica. Ed è in questo contesto – dice Foti – che l’Ordine degli ingegneri sta lavorando per aumentare il livello di sensibilizzazione tra i giovani andando nelle scuole».

© Riproduzione riservata