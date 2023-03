Il 5 aprile a Villa San Giovanni la manifestazione No Ponte

Il Movimento No Ponte è ripartito da Torre Faro e annuncia anche un’assemblea pubblica per il 5 aprile a Villa. Le attiviste e gli attivisti di “No Ponte Calabria”, sono stati sull’altra sponda dello Stretto – come rimarca un comunicato stampa – «per condividere un primo momento di confronto dopo le ultime prese di posizione del Governo e in particolare del ministro delle Infrastrutture, in merito al Ponte sullo Stretto».

Momento di riflessione, quindi, sul decreto Ponte, ma anche «l’elenco delle quotidiane doglianze dell’area dello Stretto: dall’enorme dazio pagato annualmente in termini di emigrazione giovanile, di negazione di diritti basilari come quello alla salute o alla mobilità negata dai monopolisti del traghettamento. Quest’attacco a un territorio già storicamente martoriato, e umiliato ancor di più da progetti come quello dell’autonomia differenziata, necessita ancora una volta di una risposta popolare».

