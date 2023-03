Metro City investe oltre un milione di euro contro l’erosione a Cannitello

Un tavolo a Villa San Giovanni per illustrare e condividere con i residenti il progetto promosso da palazzo Alvaro sul ripascimento a Cannitello. L’incontro, in sala biblioteca “Gilda Trisolini”, tra il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, la dirigente del settore Domenica Catalfamo, i tecnici progettisti aggiudicatari dell’intervento programmato, ed il comitato di Cannitello (cittadini e tecnici specialisti) ha avuto come obiettivo «l’individuazione di una soluzione pratica e definitiva all’annoso problema dell’erosione».

La Città Metropolitana – si legge in una nota – «vuole investire oltre un milione di euro per un primo progetto che vedrebbe tamponare l’emergenza con un ripascimento di circa 300 metri, attingendo a materiali recuperati dal porto di Saline per un prelievo di sabbia autorizzato fino a 40 mila metri cubi. Operazione che, con la creazione anche di una scogliera-barriera, consentirebbe la ricreazione di un arenile a compensare l’assenza di nuovi materiali non più apportati dal Piria e dallo Zagarella. Il progetto è stato descritto dai tecnici che lo hanno curato e l’incontro con i professionisti del Comitato è stato proficuo, di ampia e convinta condivisione».

