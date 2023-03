Truffa e false comunicazioni, ex dirigenti della "Viola Reggio Calabria" davanti al Gup

Sfileranno davanti al Gup di Reggio Calabria il 9 maggio gli ex dirigenti della “Viola Reggio Calabria”, la gloriosa società di basket che ha calcato i parquet della massima serie sfiorando addirittura la conquista dello scudetto. Accolta la richiesta del sostituto procuratore Andrea Sodani, l'udienza preliminare riguarda gli ex soci e imprenditori di Gioia Tauro, Giancesare Muscolino e Giuseppe Campisi, i commercialisti Raffaele Monastero e Francesco Terranova, nella qualità, rispettivamente, il primo di ex presidente del Consiglio di amministrazione della stessa società e il secondo di membro del Cda, delegato alla gestione contabile.

La vicenda è nata dalla denuncia presentata da Aurelio Coppolino che aveva comprato la Viola nel luglio 2018. Le ipotesi di reato sono truffa aggravata e false comunicazioni sociali.

