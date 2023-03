Caso Castorina a Reggio: chiesta l'acquisizione dei tabulati telefonici

«Atti assolutamente non utilizzabili. Risultano essere stati acquisiti senza rispettare la procedura del contraddittorio con la difesa. In ogni caso ci riserviamo di valutarne il contenuto». La difesa del consigliere comunale Antonino Castorina, gli avvocati Francesco Calabrese e Natale Polimeni, prendono atto della scelta della Procura di richiedere l’acquisizione dei tabulati telefonici riferibili allo stesso ex capogruppo del Partito democratico a Palazzo San Giorgio e del suo staff elettorale inerenti la presunta truffa dei voti fantasma per aver portato alle urne decine e decine di elettori alle Amministrative del 2020 che in realtà erano persone decedute, invalide o non votanti da più legislature.

Il deposito della nuova documentazione ha fatto slittare le discussioni delle difese.

