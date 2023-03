Caulonia, strappati i manifesti della settimana santa. Il parroco: "Siete gentaglia"

Persone non identificate a Caulonia, nella Locride, hanno strappato alcuni manifesti murali, che erano stati affissi da poco, con cui si rendevano noti gli appuntamenti della Settimana Santa. L'episodio è stato denunciato, sui suoi canali social, dal parroco di Caulonia, don Antonio Magnoli.

"Il vostro posto - ha scritto don Antonio - è al circo, tra i pagliacci e lo sterco di animali. Siete gentaglia che non vuole il bene del proprio paese, ma la sua distruzione. Lo strappo del manifesto della Settimana Santa è un chiaro segno di inciviltà che va condannato ad ogni livello. Ringrazio il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, per la vicinanza e la condivisione della mia condanna. Un grazie anche a tutta la comunità cauloniese, che si è espressa in modo fermo contro l'episodio".

© Riproduzione riservata