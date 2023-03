Concorsi al Comune di Reggio, arriva l’aggiudicazione: terminata la corsa ad ostacoli?

L'iter è stato avviato gli ultimi giorni del 2022, con la determina a contrarre. A distanza di quasi tre mesi arriva l'aggiudicazione, per ora in via non efficace. Sarà la società Merito con sede legale a Genova ad occuparsi di “Progettazione, realizzazione e gestione dei concorsi mediante piattaforma per le iscrizioni on line compreso help desk e piattaforma digitale e servizio di proctoring, per l’effettuazione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Comune.

Arriva l'esito della procedura attesa con cui l'Ente conta di rimpolpare una pianta organica ridotta all'osso, visto che ormai da anni il turn over bloccato e i tanti pensionamenti hanno visto una lenta e costante erosione della forza lavoro. Una emorragia di capitale umano che ha compromesso l’efficacia della macchina amministrativa e la capacità di fornire risposte in tempi utili alla comunità.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata