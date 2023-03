Gioia Tauro sfida le 'ndrine: tutti in corteo contro le cosche

Tutto pronto per la grande manifestazione di piazza contro la criminalità promossa dal sindaco Aldo Alessio dopo l’escalation di violenza che ha interessato il capoluogo pianigiano negli ultimi mesi e, soprattutto, dopo le drammatiche risultanze dell’operazione “Hybris” messa a segno dalla Dda di Reggio contro le ’ndrine Piromalli e Molè.

Il corteo prenderà il via stamattina, alle 10, da piazza Duomo per poi snodarsi lungo via Serra, via Vittorio Emanuele III (discesa ex caserma dei carabinieri), piazza Matteotti, via Roma (il corso cittadino), Largo Trieste, via Monfalcone e ancora via Serra per terminare sempre in piazza Duomo dove, dai gradini delle scuola elementare “Paolo VI”, i rappresentanti istituzionali e gli studenti delle scuole cittadine si alterneranno per dei brevi interventi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata