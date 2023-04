Locri, bimbi lasciati fuori dall'asilo: interviene il Garante

Approda sul tavolo del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale la questione relativa agli orari d’ingresso della scuola dell’infanzia di Locri, cui aveva fatto cenno il candidato a sindaco di “Con Senso Civico per Locri” Raffaele Sainato nel corso della conferenza stampa di sabato mattina nella quale ha ufficializzato la propria discesa in campo. Lo si apprende da una nota diffusa ieri pomeriggio da Marziale agli organi di stampa, che prende le mosse dalle rimostranze dei genitori di cinque bambini che venti giorni fa, mentre in città imperversava il maltempo, sarebbero rimasti fuori perché giunti con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario fissato.

«In data 15 marzo 2023, quattro genitori di un asilo pubblico dell’infanzia di Locri si sono recati ad accompagnare i loro bambini e, giunti davanti al cancello d’entrata del plesso – ha scritto il Garante – con circa 7/12 minuti di ritardo rispetto all’orario d’ingresso, fissato per le ore 9, hanno suonato il campanello e nessuno ha risposto, né tantomeno aperto per consentire l’ingresso dei piccolini, nel frattempo investiti da una pioggia battente.

