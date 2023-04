Omicidio Ascone a Taurianova: oggi l’udienza preliminare

Si terrà stamani l’udienza preliminare per l’omicidio di Agostino Ascone, l’imprenditore agricolo di Amato scomparso nel nulla la sera del 27 dicembre 2021.

Secondo gli inquirenti, la tragica fine del 37enne sarebbe arrivata per mano della moglie Ilaria Sturiale e di Salvatore Antonio Figliuzzi, ritenuto sentimentalmente legato alla donna, con la complicità di Giuseppe Trapasso. Un delitto perpetrato con il metodo mafioso, stando alla ricostruzione effettuata, e maturato in ambienti riconducibili alla ’ndrangheta (Figliuzzi è l’ex marito di Maria Concetta Cacciola, la testimone di giustizia uccisa a Rosarno nell’agosto del 2011).

