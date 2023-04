Concorsi al comune di Reggio, assunzioni entro la fine dell'anno?

Una società per gestire i concorsi c’è: è la “Merito srl”. Ma adesso che succederà? E soprattutto quando entrerà nel vivo tutta la procedura per le selezioni sulle quali c’è molta attesa da parte dei cittadini? I tempi non saranno brevi: l’aggiudicazione è sottoposta ai tempi tecnici necessari per garantire agli altri partecipanti la possibilità di proporre ricorso. Dovranno passare almeno 30 giorni. La missione principale seguita dalla commissione (dopo che la prima procedura è andata deserta a seguito dell’esclusione di tutti i partecipanti) è stata quella di blindare tutto l’iter ed evitare ulteriori rallentamenti. Purtroppo, però, i ricorsi ormai fanno da corollario ai bandi per gli affidamenti degli enti pubblici. L’unico operatore economico che potrà proporre ricorso è la ditta “Scanshare”, una della più importanti nel panorama italiano delle organizzazioni di ricorsi in remoto, dal momento che la commissione ha escluso una delle aziende, (nello specifico era stata riscontrata la mancata indicazione del responsabile del progetto, circostanza questa che era fondamentale nella valutazione e nell’ammissione del concorrente).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata