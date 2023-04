Cimitero di Locri, la "rivoluzione" non si ferma: ok al progetto di ampliamento

E’ stato redatto venerdì scorso il verbale di validazione del progetto definitivo di ampliamento, riqualificazione e gestione del cimitero comunale di Locri. Si tratta dell’atto formale (a firma del Responsabile unico del procedimento architetto Nicola Tucci) che riporta gli esiti della verifica compiuta dall’ingegner Francis N.M. Cirianni che ha valutato positivamente la completezza dell’elaborato e la sua rispondenza ai criteri generali e alla legge. Un vero e proprio via libera, dunque, per un progetto molto discusso e che costituisce uno dei principali temi oggetto della campagna elettorale per le amministrative del 14 e 15 giugno, ma riguardo al quale la Giunta comunale mostra di voler andare tranquillamente avanti, come evidenzia la deliberazione numero 42 dello scorso 7 aprile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo.

Si tratta di un procedimento che prese le mosse ben 7 anni e mezzo fa, quando la società cooperativa “Caes - Consorzio Artigianato Edile Sicilia”, con sede in Pace del Mela, in provincia di Messina, presentava, era l’11 novembre 2015, una proposta di ampliamento, riqualificazione e gestione del cimitero comunale, adeguata alle vigenti norme di legge il 5 agosto del 2016. La relazione istruttoria redatta dall’allora Rup geometra Mario Monteleone, comporta un investimento di quasi 7 milioni di euro, totalmente a carico del concessionario, che si aggiudica il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’area cimiteriale in concessione per la durata di 23 anni. Un “project financing”, insomma, inserito nell’elenco annuale del 2017 dei lavori pubblici, a sua volta parte del programma triennale 2017-2019, approvato con delibera consiliare numero 8 del 27 febbraio 2017.

