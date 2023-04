Alival a Reggio Calabria, i sindacati corrono dall’arcivescovo Morrone

Sulla vertenza Alival c’è ormai ben poco da dire: lo stabilimento di San Gregorio è chiuso dalla fine di marzo e i lavoratori sono stati tutti licenziati, tranne 12 dei 79 che hanno accettato di trasferirsi in altre unità produttive della multinazionale Lactalis. Ma gli effetti nefasti dal punto di vista sociale e occupazionali sono ancora molto evidenti. Per questo motivo questa mattina si terrà un incontro tra i rappresentanti sindacali che hanno seguito tutto il doloroso iter e l’arcivescovo metropolitano Fortunato Morrone. Non solo un vertice durante il quale il presule dimostrerà la sua vicinanza per quanto accaduto a tutto il personale, ma un incontro nel quale si prenderanno precisi impegni per sollecitare gli attori istituzionali a non far calare definitivamente il sipario sulla vicenda.

