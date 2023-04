Da Melito a Parigi, il giovane chef Natale Romeo diventa una stella dei fornelli

Il pesce azzurro protagonista di un piatto delicato, con forti richiami alla terra di origine e all’infanzia. Sapore, colori e profumo hanno inebriato la giuria, consentendo al giovane chef di Melito Porto Salvo di centrare il primo posto nella kermesse “The best upcoming chef of italian cuisine”, organizzata dalla Federazione italiana cuochi, associazione estera in Francia. Miglior chef emergente è stato incoronato il venticinquenne Natale Romeo: la sua performance ai fornelli nella finale di Parigi è stata praticamente perfetta.

Davanti alla commissione chiamata a giudicare i sei finalisti, ha proposto “La triglia a modo mio”, un piatto di grande raffinatezza, che ha sbaragliato la concorrenza. Ai giudici che gli hanno chiesto di presentare il lavoro, il cuoco reggino ha parlato di ricetta ispirata dal fortissimo legame con la terra di origine e la sua famiglia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata