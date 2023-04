Siderno, pistolettate da un’auto contro un negozio di serramenti

Un grave danneggiamento con scopi verosimilmente intimidatori è stato compiuto ieri mattina all’alba alla periferia di Siderno, nella zona alta della cittadina costiera della Locride, da persone non ancora identificate. È stato preso di mira dai malviventi l’esercizio di serramenti del sidernese Antonio Costera. L’ignoto attentatore ha esploso cinque colpi di pistola di medio calabro da distanza ravvicinata contro le vetrate principali dello show-room di proprietà dell’imprenditore sidernese. L’ampio esercizio commerciale di Antonio Costera è situato lungo la via Circonvallazione nord, arteria che si snoda nella parte alta della cittadina. È probabile che chi ha sparato l’abbia fatto da un’auto in movimento, condotta verosimilmente da un complice Sul luogo del danneggiamento, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti e da alcuni responsabili dell’esercizio commerciale, si sono recati gli investigatori della sezione anticrimine della Polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Siderno diretto dalla dott.ssa Serafina di Vuolo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata