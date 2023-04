Ospedale di Palmi, “Rimozione degli elettrodotti entro l’11 agosto”

«La Regione ha risposto indicando la data di consegna lavori per tale rimozione (20 aprile 2023) e la data finale entro cui tali lavori dovranno essere ultimati (11 agosto 2023). Possono dunque considerarsi risposte utili all’esigenza di avere date certe per gli adempimenti. Resta però il fatto che la rimozione degli elettrodotti è assai tardiva perché dalla proposta di Convenzione da parte di Terna per la rimozione e interramento dei conduttori è del 20/7/2017, per cui ad oggi sono passati ben oltre cinque anni».

Sono arrivati i chiarimenti, almeno in parte, che la ProSalus aveva richiesto alla Regione Calabria tramite l’accesso agli atti relativo all’iter per la costruzione del nuovo ospedale della Piana. Dalla rimozione degli elettrodotti, avviata da qualche giorno, si passa al progetto: «Dalla risposta risulta che è saltato il termine del 30 marzo 2023 fissato nel cronogramma ufficiale per l’approvazione del nuovo Piano economico finanziario e lo schema di contratto aggiuntivo. Al riguardo la Regione ha comunicato che il 27 febbraio 23 ha concesso una proroga fino al 12 giugno per l’aggiornamento del progetto definitivo con l’aggiornamento del Pef. Tutto ciò – sottolinea la ProSalus – ritarda, a cascata, gli ulteriori adempimenti quali il progetto esecutivo, le verifiche dei progetti, la consegna dei lavori, l’apertura del cantiere e la costruzione dell’opera. Per il progetto esecutivo la Regione valuterà la possibilità di uno stralcio delle opere prioritarie che consenta di anticipare i tempi».

