Palmi, alla sede Inps 30 nuovi assunti e il ritorno delle Commissioni mediche

Nel corso di una conferenza stampa alla presenza del consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Mattiani, del direttore regionale dell’Inps Giuseppe Greco, del direttore provinciale Elisa Maria Spagnolo, del nuovo direttore della sede di Palmi, Maria Aricò, e di Michele Brilli, presidente del Comitato provinciale Inps di Reggio Calabria, sono state presentate le importanti novità che interessano la sede Inps di Palmi. Tra i presenti anche l’assessore comunale Alessandro Riotto, la consigliere comunale Ilaria Sorbilli e il sindaco di Delianuova, Domenico Licastro.

Il direttore Greco ha ricordato la centralità storica della sede di Palmi dove, attraverso le ultime azioni, è stato creato un vero e proprio polo, importante riferimento per l’intera zona. Un’agenzia chiamata ad operare in un contesto certamente non facile e dove, come annunciato, sono già operativi circa una trentina di funzionari neo assunti.

Si tratta di soggetti altamente qualificati, di cui circa il 70% proviene da regioni meridionali e la maggior parte dalla Calabria e dalla provincia di Reggio. Inoltre, è stata illustrata un’altra storica novità: dopo circa quindici anni, nella sede Inps di Palmi sono già tornate operative, due volte a settimana, le Commissioni mediche chiamate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità.

Risolti, inoltre, i disagi causati dalle lunghe code umane che si snodavano fuori dalla sede Inps di Reggio Calabria. Della questione si era interessato Mattiani che ha trovato ascolto nelle sedi regionali e provinciali dell’Inps.

