Reggio, truffa dei risparmiatori: al via il processo per 3 imputati

A processo per la truffa dei risparmiatori. In Tribunale a Reggio è iniziato il dibattimento dell'operazione “Piramidi” a carico dei tre imputati – Pasquale Caridi (residente a Reggio, 53 anni), Gabriella Maria Ellade (Reggio, 40 anni) e Andrea Napoli (residente a Padova, 50 anni) – accusati dei reati di associazione a delinquere, esercizio abuso della attività finanziaria e autoriciclaggio. Gli imputati, secondo le conclusioni di Procura e Guardia di Finanza, con diversi ruoli e coinvolgimenti, promettevano guadagni attraverso tassi di interesse particolarmente allettanti, anche fino al 40%. In realtà era il modo di attirare centinaia di risparmiatori, sparsi ovunque per l'Italia, trovandosi di fronte un truffatore e i suoi compari capaci, secondo gli inquirenti, di far sparire i risparmi delle vittime mediante la vendita di strumenti finanziari fasulli e assicurazioni fittizie.

Incardinato il processo, i difensori dei principali imputati, gli avvocati Marco Gemelli e Raffale Brescia, hanno eccepito «l'incompetenza territoriale del giudice reggino» a favore di quello di Firenze. Il Tribunale si è riservato la decisione ed ha rinviato alla prossima udienza (9 giugno) per lo scioglimento della riserva.

