Polistena, restituito l’automezzo rubato all’isola ecologica

«Poco fa ho preso in custodia il secondo dei due automezzi di proprietà del Comune di Polistena rubati l’estate scorsa presso il centro di raccolta differenziata». Ad annunciarlo, nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco Michele Tripodi. Il mezzo è stato consegnato dalla Guardia di Finanza, gruppo provinciale di Vibo Valentia, che nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria destinata ad altro lo ha rinvenuto in un capannone in località Potenzoni, in territorio di Briatico.

Il ritrovamento segue la brillante operazione di qualche mese fa compiuta dai Carabinieri, che ha portato dapprima al ritrovamento del primo automezzo, un furgone, con l’arresto per furto e riciclaggio degli autori materiali. L’automezzo ritrovato dalla Guardia di Finanza a Briatico è funzionante, seppure abbia subìto danneggiamenti. Non è stato invece ritrovato il cassone scarrabile agganciato alla motrice.

