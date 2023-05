Reggio, il Ponte “opera territoriale”? Spinta sulla partecipazione

Un’opera non più differibile, il Ponte sullo Stretto, ed anche presupposto fondamentale per la realizzazione di tutte strutture e infrastrutture invocate da tempo immemorabile ma ugualmente assenti sul territorio regionale. Da sempre ha sposato questa tesi il presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio, che ha raccolto l’invito dell’ing. Giovanni Mollica – in rappresentanza di Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno – e del dott. Albero Porcelli per conto della Commissione interdistrettuale del Rotary International per l’Area integrata dello Stretto, di cui fa parte lo stesso Mollica, realizzando un sentire comune ed un obiettivo interstituzionale sull’importanza strategica dell’opera quale volano di sviluppo non solo della Calabria e della Sicilia ma dell’intero sistema Paese.

Il Tavolo Ponte

Si è riunito in questi giorni nella sede di Confindustria Reggio, su iniziativa di Rete civica e del Comitato Rotary per l’Area integrata dello Stretto con l’obiettivo di esaminare iniziative idonee a rendere imprese e lavoratori reggini protagonisti attivi della realizzazione del Ponte sullo Stretto fin dalle prime fasi dei lavori. A dimostrazione della centralità e della attualità della tematica, si sono ritrovati rappresentanti di Confindustria, Ance, Università Mediterranea, Confagricoltura, Cisl, Confcommercio, Federesercenti, Ordine degli avvocati di Reggio e Palmi, Ordine dei dottori agronomi e Forestali, Uppi, Flp e Mediterranea World di Reggio Calabria, del Lions Club Fata Morgana, dei Rotary Club di Reggio Calabria e Messina e di Rete civica di Villa San Giovanni e Messina.

