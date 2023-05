Dalla Locride, allarme Jonio-Tirreno... Separati da una galleria

Ci sarà anche una delegazione dei sindaci della Locride all’incontro del Comitato operativo viabilità convocato per le 9,30 di questa mattina in prefettura. Oggetto della riunione, convocata dal prefetto Massimo Mariani, lo stato di avanzamento dei lavori della galleria sulla Strada di Grande comunicazione 682 “Jonio-Tirreno” che precede il valico della Limina in direzione Rosarno.

Lavori che, da mesi, costringono gli automobilisti a procedere con un senso unico alternato regolato da un semaforo che rallenta parecchio i tempi di percorrenza, esponendo, nei sempre frequenti casi di automobilisti irresponsabili che non si fermano al rosso, a concreti rischi di incidenti. Ma non solo. Come riferito dal sindaco di Mammola Stefano Raschellà a margine dell’assemblea di AssoComuni che si è tenuta sabato mattina, »c’è il rischio che i lavori possano protrarsi oltre i tempi attesi – ha dichiarato – tanto da rendere necessaria la chiusura della galleria per un paio di mesi, fino a tutto luglio, con conseguente deviazione del traffico sulla vecchia strada provinciale nei tratti tra le uscite “Limina” e “Mammola” della Jonio-Tirreno. Un’ipotesi – ha proseguito il – che metterebbe in ginocchio l’intera viabilità, specie in un periodo in cui sono attesi importanti flussi turistici per la stagione estiva».

