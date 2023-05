Palmi, vandalizzata dopo un giorno l’area picnic sul Monte S. Elia

È durata poche settimane. La mano dell’inciviltà ci ha messo di nuovo del suo. «L’area picnic del Sant’Elia, recentemente tornata fruibile, è stata oggetto di danneggiamenti e furti: tavoli, panche, staccionate e bidoni sono stati distrutti o rubati» ha annunciato amaramente il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio.

«Sono addolorato ed incazzato per questo gesto vile, distante dai valori della nostra comunità, che danneggia non solo tutti noi, ma anche gli ospiti della nostra città. A breve verranno installate le fototrappole e le telecamere di videosorveglianza: mi rimane il sincero rammarico per non essere riusciti a provvedere per tempo. Non ci faremo intimidire – prosegue Ranuccio – ed anzi continueremo a sfidare questi vigliacchi con l’impegno quotidiano per il bello e per la cura del territorio. Tolleranza zero».

I lavori, frutto di un finanziamento di 100 mila euro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, erano terminati a ridosso della Pasqua e avevano permesso di risistemare le aree picnic, posizionamento di nuovi tavoli, panche e barbecue, e l’area ludica presente in zona, che è stata implementata di ulteriori giochi in legno, oltre al posizionamento di nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, e ad alcuni interventi sulle staccionate e sulle strade interne di collegamento tra i diversi punti di interesse più frequentati da cittadini e turisti.

