Gom di Reggio, bufera a Dermatologia: licenziata la primaria Giovanna Malara

Il Gom ha licenziato la primaria di Dermatologia Giovanna Malara al termine della procedura disciplinare prevista dalla normativa vigente. Pare che la commissione disciplinare dell’Azienda ospedaliera abbia riscontrato che la stessa aveva presentato una documentazione falsa all’atto della domanda di concorso. Dopo avere avuto accesso ai dati reali dell’Azienda Ospedaliera Papardo dove lavorava la dott. Malara prima di essere nominata primario della Divisione di Dermatoilogia al Gom e dopo averli confrontati con la documentazione presentata in sede di concorso si sarebbero riscontrato che le differenze nei volumi delle prestazioni oggetto di valutazione sarebbero state enormi.

Ricordiamo, inoltre, che la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva già statuito l’illegittimità della nomina della dott.ssa Malara condannando il Gom al risarcimento del danno, quantificato in centomila euro più interessi e rivalutazione, in favore della dott.ssa Valeria Falcomatà in quanto i criteri utilizzati per la nomina erano stati giudicati manifestamente illogici, avulsi dalla normativa e avevano comportato l’illegittima penalizzazione di quest’ultima.

