Reggio, i concorsi possono partire davvero: a breve le prove per 14 vigili urbani

I concorsi al Comune di Reggio Calabria possono partire davvero. Dopo una lunghissima attesa e tantissimi problemi è arrivata la determinazione conclusiva di aggiudicazione della procedura concorsuale alla società “Merito srl”. Nei 35 giorni dalla conclusione delle attività della commissione di gara non è arrivato un ricorso della seconda società che aveva partecipato al bando e quindi si può partire.

Che succederà adesso? Con la determina la procedura per i concorsi entra nel vivo ma non ci saranno subito le prove: bisognerà pubblicare il bando, aprire alla fase di raccolta delle domande, svolgere gli adempimenti istruttori e quindi procedere con l’organizzazione delle prove che per la parte preselettiva e delle prove scritte avverrà in remoto. Passeranno ancora mesi prima della selezione vera e propria, a cui sono attese migliaia di domande vista anche la carenza di lavoro in città e soprattutto l’incertezza sul futuro occupazionale in molti settori dell’economia calabrese. Il Comune arriva in ritardo sui concorsi: nella dirimpettaia Messina a giorni partiranno le prove per i primi profili concorsuali indetti dal Municipio, da questa sponda dello Stretto invece i tempi sono stati lunghi ma almeno ora c’è qualcosa di concreto. Anzi, i primi bandi sono stati già definiti con modifiche rispetto alla precedente determinazione d’avvio delle procedure di reclutamento che aveva fatto scattare tutta la procedura per la scelta della società con cui stipulare l’accordo quadro.

Sono 135 i posti messi a concorso, così suddivisi: 14 impiegati di categoria C, agente di Polizia municipale con contratto di formazione e lavoro; 8 cat. D, istruttore direttivo tecnico; 12 cat. D, istruttore direttivo amministrativo; 9 cat. D, istruttore direttivo contabile; - 10 cat. D, istruttore direttivo socio-educativo/assistente sociale; 18 cat. C, agente di Polizia municipale; 20 cat. C, istruttore tecnico geometra; 21 cat. C, istruttore amministrativo; 12 cat. C, istruttore contabile; 12 cat. B3, collaboratore amministrativo informatico.

