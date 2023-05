Palmi, annuncio choc di Ranuccio: "La discarica di Melicuccà sta per essere riaperta"

«La discarica di Melicuccà è pronta a riaprire». La bomba viene sganciata in apertura di civico consesso dal sindaco Giuseppe Ranuccio, che prende la parola per rendere note le ultime novità in relazione all’iter che starebbe portando – il condizionale è d’obbligo – alla riapertura della discarica di località La Zingara.

«Voglio informare il consiglio e la città intera di una circostanza tanto rilevante quanto gravissima per il nostro territorio: siamo venuti a conoscenza che sarebbero stati predisposti i necessari atti per la riapertura della discarica» sottolinea il primo cittadino che aggiunge: «Pensavamo, dopo la nostra ferma presa di posizione assieme a tutta la comunità, agli atti giudiziari, al ricorso al Tar che questo triste capitolo fosse ormai chiuso. Purtroppo, sembrerebbe non essere. Basta infatti leggere il bollettino della Regione Calabria dal quale si evince la volontà, con atti e documenti, di riapertura delle discariche e in tal senso gli atti predisposti sarebbero già in fase avanzata. Il tutto – accusa Ranuccio – è avvenuto nel silenzio assordante di tutto e di tutti. Per mesi, mentre eravamo impegnati per scongiurare questa ipotesi, abbiamo sentito la storia che a volere la riapertura era la Città Metropolitana che era contro Palmi, adesso che la competenza del settore è passata tutta in capo alla Regione e ora che sembrerebbe che la volontà sia quella di riaprire, nessuno ha detto o fatto niente. La Regione sarebbe riuscita ad ottenere la famosa autorizzazione integrata ambientale».

