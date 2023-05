Reggio, omicidio Barreca: indagine riaperta e già conclusa

Omicidio Barreca, dopo la riapertura delle indagini la Dda ha chiesto l'archiviazione. Come riportato dalla testata “Spot and Web” si è sviluppata, ed esaurita, in tre mesi l'attività d'indagine sull'omicidio di Vincenzo Barreca avvenuto il 19 marzo 2002 a Bocale per mano di Vincenzo Ficara inchiesta durata però appena tre mesi. L'indagine contro ignoti è stata aperta a seguito delle dichiarazioni dello storico pentito Filippo Barreca: dopo l'archiviazione le parti lese avranno 30 giorni per presentare opposizione. Tra le persone sentite in qualità di soggetti “informati sui fatti”, anche il giornalista Klaus Davi che aveva realizzato un'intervista allo collaboratore Filippo Barreca (pubblicata da Gazzetta del Sud il 3 ottobre 2022). Nell'intervista Barreca scagionava il killer Vincenzo Ficara (per effetto di una sentenza definitiva della Cassazione dopo una serie di processi) e indicava invece come sicari alcuni esponenti apicali delle cosche di Archi. Barreca confessava anche che in <carcere c'è un innocente (Vincenzo Ficara ndr). Non posso accettare un fatto simile. Ho 74 anni ed è il momento di dire la verità>. Una confessione che però, evidentemente, non ha trovato riscontri.

