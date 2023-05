Reggio, ruba in uno studio medico: beccato con la refurtiva dai carabinieri

Ventitreenne arrestato a Reggio per furto in uno studio medico. Il ragazzo, con precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe commesso il fatto di notte. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento sul posto di una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati nella costante attività di controllo del territorio. I militari dell'Arma si trovavano nei pressi dell’ingresso principale dell’edificio dove è avvenuto il fatto e hanno subito notato un tipo sospetto intento a fuggire dallo stabile portando con sé un televisore, un pc e altri strumenti elettronici. Nonostante l’uomo alla vista dei carabinieri, abbia reagito con violenza, gli stessi sono riusciti a fermarlo ed arrestarlo, recuperando così la refurtiva per riconsegnarla al proprietario. Dai primi controlli, inoltre, hanno costatato la presenza all’esterno dello stabile, di una Fiat Panda rubata e utilizzata per commettere il reato, nonché di una scala che ha consentito di raggiungere il primo piano dell’edificio. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto ai domiciliari. Si cerca anche un complice che si è dato alla fuga.

