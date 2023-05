Rifiuti a Reggio, nell’interesse pubblico Teknoservice resta fino a luglio

Un'ordinanza contingibile ed urgente per garantire continuità ad un servizio essenziale. Dopo la sentenza del Tar che “smonta” il bando e l'aggiudicazione dei servizi di igiene Palazzo San Giorgio adotta un provvedimento con cui dispone che la Teknoservice, la società piemontese a cui era stato affidata la raccolta dei rifiuti proseguirà la sua attività fino a 31 luglio. Una decisione dell’Ente che già all’indomani della sentenza con cui il Tribunale amministrativo «accoglie il ricorso e dichiara Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città”; ha annunciato di voler proseguire il contenzioso al Consiglio di Stato per il secondo grado di giudizio. Come dire gli amministratori comunali intendono andare fino in fondo. Nell’ordinanza di sette pagine firmata dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti si argomenta che «è preminente l’interesse pubblico alla garanzia della continuità e della regolare esecuzione del servizio che sarebbe compromesso in caso di possibili ripetuti passaggi di gestione nel breve termine, con conseguente pregiudizio anche del raggiungimento dei prescritti obiettivi percentuali di raccolta differenziata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata