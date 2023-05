Peste suina nel Reggino, mobilitati anche i cacciatori

Si è svolto all’auditorium comunale di Gioiosa Ionica un incontro organizzato dalla Città Metropolitana sull’emergenza peste suina. A fare gli onori di casa, l’ex sindaco Salvatore Fuda, delegato della Città Metropolitana alla caccia, e il commissario dell’Ambito territoriale caccia Rc2 Rosario Rocca, ed erano presenti i presidenti di alcune associazioni venatorie come Domenico Iero per Federcaccia, Domenico D’Agostino per Enalcaccia e Serafino Neri di Eps. Rappresentate anche le squadra di caccia al cinghiale della Locride, che si sono resi disponibili ad aiutare a fronteggiare questa situazione.

«Abbiamo organizzato questo incontro – ha spiegato Rocca – perché siamo molto preoccupati dall’avanzare della malattia. Pensiamo che per poter fronteggiarla ci sia bisogno dell’impegno di tutte le parti in causa. Il comparto suini ha un indotto molto vasto quindi se non riusciamo a fermare in tempo l’avanzata della malattia ci saranno ripercussioni pesanti dal punto di vista economico».

