Piantedosi in visita al porto di Roccella per il caso migranti

Nella mattinata di oggi sarà a Roccella Jonica la prima tappa istituzionale del tour, nella Locride, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo Roccella, il responsabile del Viminale si recherà ad Africo per inaugurare la nuova caserma della locale stazione dei Carabinieri.

A Roccella, alla presenza del sindaco della cittadina costiera, Vittorio Zito e di altri primi cittadini del comprensorio, Piantedosi visiterà al Porto il centro di primo soccorso e accoglienza dei migranti, un avamposto che solo negli ultimi tre anni ha fatto fronte ad oltre 150 sbarchi di profughi, per un totale di quasi 15 mila migranti di varie nazionalità partiti dalle coste della Turchia e della Libia.

All’ingresso della struttura, gestita ormai da tempo dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile e da un’equipe di Medici senza frontiere, il ministro Piantedosi affronterà col primo cittadino di Roccella, Zito, e con gli altri sindaci della zona il problema della prima accoglienza dei profughi. Onde evitare di creare un carico enorme di presenze solo sulla struttura di Roccella, si rende necessario da parte degli altri Comuni del comprensorio di mettere a disposizione della Prefettura reggina altre strutture.

Il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni si era già mosso annunciando anche, prima dell’arrivo dell’estate, la visita del ministro Piantedosi. A metà aprile scorso, infatti, nello scalo marittimo roccellese ad effettuare un sopralluogo e ad incontrare il sindaco Zito, erano stati il capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Viminale, prefetto Valerio Valenti e il il sottosegretario Wanda Ferro.

