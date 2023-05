A Rizziconi dolore e sgomento per la morte di Denise

Dolore e sgomento in tutta la comunità per la perdita della giovane Denise Galatà, scomparsa tragicamente durante la gita scolastica mentre faceva rafting sul lago Lao. Dopo ore di attesa nel pomeriggio di oggi il tragico ritrovamento. Denise, appena maggiorenne, davanti a sé una vita piena di sogni da realizzare, stroncata in una giornata che doveva essere di solo divertimento in vista della conclusione di un anno scolastico intenso e pieno di soddisfazioni. L’amministrazione comunale ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno delle esequie e si stringe al dolore della famiglia per l’assurda disgrazia. Migliaia i messaggi di vicinanza ed incredulità per quanto accaduto arrivano da ogni parte. Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto esprime la propria vicinanza alla famiglia consegnando la sua riflessione con un post pubblicato sui social «è un giorno molto triste. La Calabria è in lutto. Siamo vicini ai suoi cari, ai suoi amici, alla comunità di Rizziconi, al liceo statale di Polistena». I social media inondati di post con la foto della giovane e bellissima Denise in una sorte di cordone di solidarietà e cordoglio che sta commuovendo l’intera regione.

«Il tragico epilogo, che tutti noi abbiamo scongiurato da subito, sin da quando si sono perse le tracce di Denise, impone alla nostra comunità il silenzio e la preghiera…Arriverà il tempo delle risposte e quello dei chiarimenti, con piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini». Scrive così, in un lungo post su Facebook la dirigente dell’istituto scolastico frequentato da Denise. «Tutta la comunità del “Rechichi” si stringe attorno ai genitori e ai familiari della nostra Denise. La nostra comunità è in lutto e la sua figura rimarrà indelebile nei nostri cuori e nelle nostre vite» e tutto questo cercando, prima di ogni cosa, con una riflessione ed un confronto allargato anche ai docenti, di spiegare l’immane tragedia ai ragazzi, ai compagni di Denise che hanno visto sparire sotto i propri occhi la loro giovane amica.

