Condofuri, esplode una bombola di ossigeno. Gravemente ferito un 40enne

Una fiammata improvvisa seguita da un boato fortissimo. La violenta deflagrazione dovuta quasi sicuramente all’esplosione di una bombola di ossigeno utilizzata per la saldatura, lo ha scaraventato per terra. Il malcapitato è rimasto ferito gravemente e adesso è ricoverato in rianimazione agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 a Condofuri Marina.

Secondo quanto si è appreso a essere coinvolto è stato un quarantenne (L.M.) impegnato nell’esecuzione di un lavoro all’interno dell’autofficina di proprietà della famiglia, ubicata ai margini della Statale 106, all’altezza del bivio che immette nel centro abitato, lato Bova. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il 118.

