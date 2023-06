Reggio, Piazza del Popolo nel degrado. Finalmente qualcosa si muove

Sarà interessato urgentemente l’ufficio Manutenzione del Comune per avviare una prima fase di recupero di piazza del Popolo: è questo l’esito della riunione della terza commissione consiliare che ha discusso le condizioni di degrado e abbandono dello storico spazio, definendo anche una serie di possibili step - anche finanziari - per il restauro considerato che «il rifacimento del selciato sarà molto oneroso». Sono parole del presidente dell’organismo consiliare, Giuseppe Sera, riportate in un comunicato stampa della Consulta assetto del territorio che ha sollevato la questione. «La Consulta – comunica in proposito il presidente Gerardo Pontecorvo – adotterà altre iniziative per il recupero e la valorizzazione di piazza del Popolo, seguirà gli sviluppi concreti che seguiranno alla riunione di commissione, e informerà la cittadinanza dei provvedimenti eventualmente adottati dall’amministrazione a seguito degli impegni presi dagli intervenuti».

La riunione ha fatto seguito alla specifica richiesta della Consulta datata 12 marzo. Primo ad intervenire Alberto Cafarelli che ha illustrato ai consiglieri di maggioranza e minoranza le iscrizioni, gli elementi architettonici e la storia di piazza del Popolo, anche nel contesto urbanistico di Reggio. La parola è passata quindi al presidente della Consulta, e coordinatore Unesco, Gerardo Pontecorvo che ha evidenziato e documentato fotograficamente «l’inaccettabile condizione» in cui versa l’area soffermandosi sulla recinzione «i cui pilastrini sono semidistrutti e i tubi di raccordo mancanti o totalmente arrugginiti«.

