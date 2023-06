Comune di Reggio, chiuso il piano di rientro le tariffe però restano invariate

Il piano di rientro è ufficialmente alle spalle ma le tariffe fino al 2025 restano invariate. Tari, Imu, imposta di soggiorno, Canone patrimoniale di concessione, occupazioni di spazi e aree pubbliche, tariffe cimiteriali concessione loculi e suoli anno 2023. Tutto confermato.

Da Palazzo San Giorgio ribadiscono: «Abbiamo sempre detto che la riduzione non è automatica, anche perché devono essere coperti integralmente i costi dei servizi, abbiamo intanto deliberato l’avvio dell’iter per introdurre agevolazioni per le vittime di racket, estorsione e usura e per l’istituzione del baratto amministrativo. Pensiamo di introdurre gradualmente agevolazioni per i tributi in modo da da dare un sostegno a famiglie e imprese. Il primo intervento stabile sarà per potenziare servizi e manutenzioni».

Per far fronte al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che sfiora i 44 milioni di euro non si possono ridurre le tariffe. Un quadro emerso plasticamente nelle delibere approvate dalla Giunta alla vigilia del disco verde dell'aula del rendiconto 2022, che conferma come ancora ci vorrà qualche tempo prima che i cittadini reggini possano realmente percepire un miglioramento dello stato di salute dei conti dell'Ente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio