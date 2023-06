Reggio Calabria in lutto, addio all'editore Leo Iriti

Reggio Calabria piange la scomparsa di Leo Iriti, figura molto conosciuta in città. Iriti, imprenditore nel settore dell'editoria, è prematuramente scomparso all'età di 41 anni. A ricordare la figura di Leo Iriti, ecco una nota della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria.



La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del professionista reggino Leo Iriti, titolare insieme al padre Bruno della storica casa editrice Iiriti Editore, prematuramente scomparso nella giornata odierna all'età di 41 anni. "La comunità reggina piange una persona straordinaria - si legge in una nota congiunta diffusa dai due Enti - un grande professionista, amico di tutti, da sempre vicino al mondo dello sport cittadino, grande tifoso della Viola basket e della Reggina, sempre presente nella vita sociale della città ed innamorato del proprio territorio"."Leo Iiriti rappresenta da sempre un punto di riferimento per il circuito editoriale reggino. Uomo di cultura e di sport, appassionato di storia, di arte, di grafica e di fotografia, meticoloso nel suo lavoro ed al contempo capace di innovare la propria professionalità rimanendo sempre al passo con i tempi, Leo appartiene ad una tradizione culturale legata al mondo dell'editoria che ha contribuito a costruire, attraverso pubblicazioni di qualità e di pregio, un'immagine positiva della città"."Con profonda tristezza apprendiamo della prematura fine del suo viaggio terreno, stringendoci attorno alla sua famiglia, cui giungano le più sentite condoglianze da parte della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, dai sindaci facenti funzioni Carmelo Versace e Paolo Brunetti e da parte dei Consigli dei due Enti".