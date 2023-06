Tragedia a Bovalino: auto in una scarpata, muoiono madre e i due figli di 13 e 11 anni

Tre morti. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, nella provincia di Reggio Calabria. L’autovettura, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, sarebbe precipitata in una scarpata profonda più di 3 metri. Nell’impatto hanno perso la vita una donna di 39 anni, Caterina Pipicella, e i due figli (un bambino di 11 anni e una bambina di 13 anni) Giusy e Giovanni Marvelli. La donna e il figlio Giovanni sono deceduti immediatamente subito dopo l’incidente stradale mentre la 13enne, Giusy Marvelli, è morta, dopo l’intervento dei medici del 118 e dell’elisoccorso sul luogo del tragico sinistro durante il trasporto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La giovane mamma, insieme ai suoi due bambini, stava percorrendo quella strada per raggiungere un locale ad Ardore dove si stava tenendo una festa di matrimonio. Il padre non era in auto con la moglie e i figli.

La famiglia è originaria di Natile Vecchio, frazione di Careri. Sul posto sono intervenuti le squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Bianco e Siderno che sono state impegnate a estrarre le tre persone coinvolte nell’impatto e mettere in sicurezza il mezzo.