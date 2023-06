Una famiglia sterminata. La Calabria piange la morte di Caterina Pipicella e dei figli Giusy e Giovanni

Una famiglia distrutta e un dolore immenso percepito ovunque nella Locride. È di ben tre persone decedute, una giovane mamma e i suoi due figli minori di 13 e 11 anni, il tragico bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri alla periferia della frazione Natile del comune di Careri. Il tragico sinistro si è verificato nella contrada collinare Petrara, lungo la strada provinciale che da Natile di Careri si snoda fino a Bovalino e all’innesto sulla Statale 106. Un’arteria molto a rischio per le dimensioni transitabili ridotte e, in generale, per le condizioni tutt’altro che buone dell’intera carreggiata. Una strada, inoltre, dove negli ultimi anni si sono già verificati altri incidenti, alcuni dei quali anche gravi. Hanno perso la vita Caterina Pipicella, 39 anni, e i suoi due figli, Giusy e Giovanni Marvelli, di 13 e 11 anni.

La dinamica

All’improvviso, per cause ancora in via d’accertamento, in prossimità di un semicurva ha perso il controllo del veicolo. Dopo aver invaso e attraversato tutta la carreggiata opposta al senso di marcia, l’auto è finita, a velocità sostenuta e dopo un volo di circa 4-5 metri, in un canalone sottostante la strada.

La Fiat Panda, prima d’adagiarsi a terra, è andata a sbattere in modo particolarmente violento con la parte anteriore e posteriore contro un muro di cemento armato che delimita il canalone. L’impatto è stato terrificante.

Leggi l'articolo completo nell'edizione cartacea di gazzetta del Sud - Reggio