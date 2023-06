Reggio, lavori pubblici o tele di Penelope? Ecco la città dei cantieri infiniti

L’economia post-Covid si basa, come già sottolineato diverse volte dal governo, sulla ripresa degli investimenti anche infrastrutturali pubblici. Ma in riva allo Stretto le procedure dei lavori vanno spesso a rilento. Sono in itinere molti interventi sul territorio in attesa che prendano il via quelli più importanti, vale a dire la costruzione del Museo del Mare e il nuovo Palazzo di Giustizia.

Nel frattempo si va avanti con il completamento del Parco Lineare Sud. L’opera litoranea dovrebbe essere completata (a dire il vero dovrebbe essere già conclusa e addirittura il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà l’aveva pure data per fatta quando fece una “passeggiata” prima delle elezioni del 2020) entro il mese di agosto. L’impresa sta lavorando per trasformarla nel nuovo lido della città ma al momento non ci sono date ufficiali e tutta l’area è un grande cantiere mentre le parti già completate stanno mostrando i segni del tempo.

Manca all’appello ancora il ponte sul torrente Calopinace, che dovrà fare da collegamento proprio tra il Parco Lineare Sud e il lungomare Falcomatà. I lavori sono fermi da qualche settimana, anche se sembra che la ripartenza possa avvenire a breve in virtù di un accordo tra il Comune e la ditta aggiudicataria dei lavori. La ripresa del cantiere è fissata per la fine del mese e i tempi di conclusione non dovrebbero essere lunghi, dal momento che già tanto tempo è stato perso tra varie problematiche di natura tecnica e contabile. La situazione del ponte è una spina nel fianco per l’amministrazione comunale, che ha più volte annunciato la riapertura del cantiere senza però conoscere mai la parola fine se non per l’interruzione dei lavori.

