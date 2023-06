Cinquefrondi, migliaia in corteo per la "Marcia della Pace"

Migliaia di persone in strada sotto un sole cocente per ribadire il valore della pace come antidoto alle migrazioni forzate. Volti, storie, simboli accorsi a Cinquefrondi nel nome di un orizzonte che oggi più che mai si dimostra drammaticamente attuale. Un segnale potente fatto di obiettivi e speranze, di voci e racconti, che dalle strade che raccolgono i passi guardano senza soluzione di continuità alla condivisione che si fa impegno. Dalle 15,30 di questo pomeriggio la Marcia della Pace sta percorrendo il cuore della cittadina pianigiana: centinaia le adesioni da parte di istituzioni, associazioni, società civile.

La manifestazione, organizzata e promossa dalla Rete delle Comunità Solidali – Re.Co.Sol e dal Comune di Cinquefrondi, avrà come destinazione conclusiva Piazza della Repubblica. Qui, approssimativamente dalle 18, si susseguiranno gli interventi delle centinaia di esponenti dell’universo civico, della politica, della magistratura e della stampa che hanno aderito all’invito delle cooperative coinvolte e del sindaco Michele Conia. Tra i nomi attesi, anche Michele Santoro. In serata il concerto di Eugenio Bennato con il suo “Vento Popolare Tour”.

“È tutto straordinariamente bello - ha sottolineato il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia - ed è significativo il dato relativo alle adesioni. Più camminiamo e più arriva gente. Oggi qui ci sono sindaci, associazioni, popolo. Stiamo vivendo un pomeriggio di vero impegno e partecipazione”.